Ilrestodelcarlino.it - Rivolta nel centro per minori, un arresto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un magazzino incendiato e un carabiniere della stazione di Sasso ferito. E’ il bilancio di una sommossa, e non è la prima, accaduta poco prima di Natale aldi accoglienza perstranieri non accompagnati attivo a villa Angeli. Qui i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 17enne egiziano con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’intervento dei militari è stato richiesto dal personale dell’Onlus incaricata della gestione del, dove si registra la presenza, per non più di 30 giorni, di un numero variabile tra le 30 e le 40 unità di minorenni stranieri non accompagnati. Gli operatori avevano telefonato al 112 per segnalare una sommossa tra gli ospiti. Conflitti generati dalla presenza di giovanissimi provenienti da diverse regioni del mondo, conviventi per periodi brevi negli spazi della villa che sorge a Pontecchio, in piena campagna, all’interno di un parco recintato.