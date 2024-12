Cultweb.it - Perché cani e gatti hanno terrore dei botti di Capodanno?

Leggi su Cultweb.it

e ipercepiscono i rumori più intensamente degli esseri umani grazie a un udito molto più sviluppato. I suoni forti e imprevedibili dei fuochi d’artificio vengono interpretati come pericoli imminenti, scatenando reazioni istintive di fuga o tentativi di nascondersi. Inoltre, i lampi di luce improvvisi e gli odori acri deicontribuiscono a rendere l’esperienza ancora più opprimente per gli animali domestici.Questo fenomeno è aggravato dalla loro incapacità di comprendere l’origine e la natura dei fuochi d’artificio, che li porta a percepirli come eventi catastrofici. Un singolo episodio traumatico può bastare a instaurare una paura permanente, amplificata da esposizioni successive e prolungate, come accade durante i periodi di festa.Lo stress causato daipuò avere conseguenze gravi.