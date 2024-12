361magazine.com - Lite furiosa nella notte al Grande Fratello tra due gieffine

, protagoniste dellacasa del reality show due: Ilaria Galassi e Helena Prestes Discussioni e liti durante laaltra due. Ilaria Galassi e Helena Prestes hanno avuto uno scontro molto acceso dopo la puntata. Al centro dellala nomination di Helena contro Ilaria: “E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli“. La Prestes ha fatto riferimento a quando, la settimana scorsa, la Galassi ha detto ai figli: “Papà è bravo? C’ha un’altra tuo padre? Hai visto un’altra? Nessuna amichetta“.Dopo la diretta, Ilaria si è confrontata con Jessica e Lorenzo, che le hanno consigliato di chiarire con Helena. “A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui! E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro! Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro“.