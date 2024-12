Le grida d’aiuto il tentativo di soccorso e i morsi alle gambe | Non avevo visto lo squalo pensavo Gianluca avesse un malore

Leggi su Open.online

Ha sentito le urla in italiano e non ha esitato a intervenire. D’altronde non era lontano, era impegnato in una delle numerose sessioni di snorkeling, tra le sue attività preferite in Egitto. Così Giuseppe Fappani, che ha riconosciuto in quella richiesta di «aiuto» la voce diDi Gioia, conosciuto nel resort di Marsa Alam che li ospitava, ha iniziato a nuotare velocemente verso il 48enne romano. «Ero in una zona sicura e balneabile, poi ho sentito leche fosse stato colpito da undifficoltà per tornare a riva, così ho cominciato a nuotare verso di lui», ha raccontato al telefono alla figlia Cristina, come riferisce il Corriere, «noncapito che invece c’era unoche aveva attaccato, anche perché il pescecane non l’ho, almeno fino a quando mi sono sentito mordere