Iodonna.it - L'arrivo del nuovo anno è l'occasione per purificare la casa. I rituali più diffuso per scacciare le energie negative

Leggi su Iodonna.it

La fine dell’è il momento ideale perla. Rituale perfetto per i primi giorni di gennaio. Permette di allontanare ledalle mure domestiche per fare una pulizia energetica fondamentale. Infatti, con il passare del tempo, laaccumula cariche di energia negativa che si dovrebbe eliminare una volta al mese. E l’inizio del 2025 è il momento perfetto per cominciare questo rituale. Marie Kondo, la dichiarazione che non ti aspetti: «La miaè disordinata» X Leggi anche › Coach spi, come aiutano a ritrovare se stessi?laall’inizio dell’, perché è importantePotrebbero sembrare cose di poca importanza, in realtàlaè una delle pratiche più antiche.