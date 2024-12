Bergamonews.it - Infortunio per Juan Cuadrado: c’è lesione, salta la Supercoppa

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Non partirà con il resto del gruppo in direzione Arabia Saudita.Il colombiano ha sofferto unmuscolare che lo costringerà are laitaliana in terra saudita. L’esterno si aggiunge così alle alle indisponibilità già certe di Scamacca e Retegui: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato unafasciale del muscolo bicipite femorale destro.Visto lo stopnon prenderà parte alla spedizione che volerà a Riyadh: il 36enne resterà a Zingonia per ricevere le cure necessarie e tornare il più presto possibile in campo.Secondo una prima valutazione il colombiano potrebbe restare ai box per circa due o tre settimane e potrebbe dunque tornare a disposizione di Gasperini per fine gennaio, al più tardi all’inizio di febbraio.