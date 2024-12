Quotidiano.net - I requisiti del bonus anziani 2025 da 850 euro. Come richiederlo all’Inps e quando

Roma, 31 dicembre 2024 – Al via dal 2 gennaio la sperimentazione biennale della prestazione universale per gliultraottantenni non autosufficienti subordinata a uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”. Una prestazione che sarà composta da due voci: una quota fissa di 531,76mensili, pari all’attuale indennità di accompagnamento, e un assegno di assistenza, di 850, una sorta di “” destinato a remunerare il lavoro svolto da collaboratori domestici in favore del soggetto bisognoso di cure. E, dunque, il riconoscimento della prestazione universale comporterà l’assorbimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza.fare domanda La domanda potrà essere presentata telematicamentea partire dal 2 gennaio 2024, accedendo al portale dell’Istituto www.