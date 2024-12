Fiumicino violento scontro tra due auto | quattro feriti due in gravi condizioni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 – Un fine anno movimentato per i vigili del fuoco di Cerveteri, intervenuti oggi pomeriggio in via Casale di Sant’Angelo, nel comune di, per un grave incidente stradale. Duevetture di media cilindrata, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente, causando il ferimento dipersone.L’impatto, avvenuto intorno alle 15:00, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento 26/A di Cerveteri. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre gli occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere delle due vetture.Bilancio dell’incidenteTra i, due hanno riportato lesioni lievi, mentre per altri due lesono apparse da subito. Isono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto prontamente per stabilizzarli e trasferirli negli ospedali più vicini.