Festeggiamenti di fine anno: le misure di sicurezza

Arezzo, 31 dicembre 2024 –di: lediFirmata l'ordinanza che dispone nei giorni di martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025 il divieto di accendere fuochi d'artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in tutta l'area del centro storico della città. Inoltre, dalle 12 di martedì alle 7 di mercoledì, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali, che siano in sede fissa, temporanei o in area pubblica, compresi i laboratori artigianali e distributori automatici di qualsiasi tipo i cui locali si trovano in piazza Sant'Agostino e nell'area di via Garibaldi compresa tra Corso Italia, via de' Mannini e via della Minerva, nell'area di via Pietro Aretino, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine.