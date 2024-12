Lanazione.it - Dall’ex palestra a via Allende: ecco il piano

Interventi complessivi per quasi 2,8 milioni di euro, suddivisi nell’arco del prossimo triennio. È quel che prevede iltriennale delle opere pubbliche 2025-2027, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione approvato nel corso della scorsa seduta del consiglio comunale. Dando un’occhiata all’elenco, a oggi è l’annualità 2025 ad avere la maggior previsione di investimenti in termini economici, ammontanti a circa 2,5 milioni: il più economicamente rilevante riguarda l’opera di manutenzione straordinaria della rete paramassi a monte di via, a Capraia (che richiederà circa 905mila euro). Segue, a ruota, l’intervento di consolidamento e ristrutturazione dell’exCanottieri di Limite, che ammonta a circa 725mila euro. Sono inoltre previsti 407mila euro per ripristinare e consolidare il versante franato in località Castra, per un altro lavoro che rientra nell’ambito della manutenzione del territorio.