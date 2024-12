Spazionapoli.it - Da incompiuto al Napoli a protagonista in Premier League: tifosi dell’Ipswich pazzi di Cajuste!

Jenssi è preso l’Ipswich Town: prestazione monumentale contro il Chelsea di Enzo Maresca.La politica del2024/25 è stata netta rispetto all’ultima stagione: cancellare completamente ciò che è stato fatto di sbagliato. Durante la finestra di mercato estiva 2023/24, la dirigenza era statacon gli acquisti di Natan,e Lindstrom per migliorare in tutti e 3 i reparti di movimento la squadra partenopea. I risultati non sono stati quelli sperati e, di conseguenza, Giovanni Manna ha ritenuto opportuno ripartire da zero. Mentre ilvola in campionato, anche coloro che hanno lasciato il capoluogo campano in estate, Natan eprevalentemente, stanno ritrovando la giusta condizione fisica e mentale.determinante: lo svedese brilla in campoQuesta sera laè scesa in campo e tra le squadre impegnate in serata figurava anche l’Ipswich Town di Jensaffrontare il ritrovato Chelsea, allenato da Enzo Maresca.