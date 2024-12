Ilgiorno.it - Attraversano tre regioni con 25 kg di cocaina nel doppiofondo dell’auto: arrestati a Brescia

– Due cittadini serbi sono statidalla polizia in provincia didopo essere stati scoperti a trasportare circa 25 chili diin auto. L'intervento è scattato alla vigilia di Natale, da parte del personale della Squadra Mobile e della Sisco di, su attivazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, insieme con le Squadre Mobili di Genova e di Alessandria e la polizia Stradale di. Nello specifico, nell'ambito dei servizi organizzati in corrispondenza delle festività natalizie, gli agenti hanno individuato la vettura, segnalata in ingresso nel territorio nazionale dalla frontiera di Ventimiglia, che aveva percorso la tratta autostradale attraversando Liguria, Piemonte e Lombardia fino a giungere nel territoriono.