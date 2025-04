Sololaroma.it - Juventus 2.0, cosa è cambiato da Motta a Tudor? Roma a caccia dei punti deboli

10ª con 206ª con 32. Questa era la situazione di classifica durante il brindisi di capodanno, preludio ad un 2025 che si sarebbe rivelato, almeno fin qui, fuori da ogni logica per i giallorossi. Chi l’avrebbe detto che, poco più di tre mesi dopo, il match di ritorno contro i bianconeri sarebbe falso l’aggancio in classifica, o meglio il sorpasso, visto che in quel caso gli scontri diretti sorriderebbero alla banda di Ranieri. Da 12 a 3di distacco, e di cose ne sono cambiate da allora, con lo stesso però unico obiettivo comune: la qualificazione alla prossima Champions League.Tanto per prestigio quanto economicamente, ottenere il 4° posto risulta vitale per entrambi i club, che in estate hanno sostenuto spese di mercato importanti, ma la bagarre per un posto solo (due se consideriamo un’Atalanta risucchiata nella lotta) coinvolge tante pretendenti.