UIL | La campagna elettorale stia lontana dalle società a proprietà pubblica

Tarantini Time QuotidianoLe aziende partecipate non sono terreno di conquista. Eppure, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025, a Taranto si respira un clima anomalo: concorsi pubblici accelerati, progetti rispolverati all’improvviso, accordi sindacali rimessi in circolo dopo mesi di silenzio. A dirlo, senza giri di parole, è la UILTRASPORTI Taranto che, con il segretario generale Carmelo Sasso, denuncia una corsache sta invadendo spazi che dovrebbero rimanere neutri, gestiti con trasparenza e al di fuori da ogni dinamica di consenso.“Abbiamo atteso a lungo un segnale di operatività, ma quanto sta accadendo in queste settimane ha il sapore amaro della strumentalizzazione – spiega Sasso –. Progetti, innovazioni, accordi e persino concorsi pubblici appaiono oggi, curiosamente, come priorità irrinunciabili.