CHE TEMPO CHE FA | ALBERTO ANGELA E BELEN INFIAMMANO TUTTI GLI OSPITI DEL 6 APRILE

APRILE 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che TEMPO Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto.OSPITI della puntata: in esclusiva, la leggenda dello sport Usain Bolt. L’uomo più veloce nella storia umana ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive. Soprannominato “Lightning Bolt”, è attualmente ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri e della staffetta 4×100 metri.ALBERTO ANGELA, paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, in partenza con la nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”; Belén Rodriguez, conduttrice della quinta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda TUTTI i giovedì sera sul NOVE fino al 24 APRILE 2025; Sangiovanni, live in anteprima tv con il nuovo brano “luci allo xeno”, disponibile in streaming dal prossimo 9 APRILE e in radio dall’11 APRILE, che segna l’atteso ritorno sulle scene dell’artista. Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: ALBERTO ANGELA E BELEN INFIAMMANO. TUTTI GLI OSPITI DEL 6 APRILE Leggi su Bubinoblog Domenica 62025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto.della puntata: in esclusiva, la leggenda dello sport Usain Bolt. L’uomo più veloce nella storia umana ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive. Soprannominato “Lightning Bolt”, è attualmente ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri e della staffetta 4×100 metri., paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, in partenza con la nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”; Belén Rodriguez, conduttrice della quinta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in ondai giovedì sera sul NOVE fino al 242025; Sangiovanni, live in anteprima tv con il nuovo brano “luci allo xeno”, disponibile in streaming dal prossimo 9e in radio dall’11, che segna l’atteso ritorno sulle scene dell’artista.

Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Angela | Video. Alberto Angela, per una volta non sarà sulla Rai: l’appuntamento tv che non puoi perdere. Alberto Angela, chi è la moglie Monica. il figlio super bello. Quella volta che rischiò di essere ucciso dai rapitori. Boom di ascolti per Alberto Angela: "Stanotte a Roma era in progetto da tempo, soddisfatto del successo". Alberto Angela fa tappa anche a Monreale per raccontare lo splendore del Duomo. Alberto Angela: «Il mio rivale Giacobbo? Non lo guardo, non ho tempo. Lavorare con mio padre non è mai stato u. Ne parlano su altre fonti

Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Angela | Video - Che Tempo Che Fa | Puntata 6 aprile 2025 | Alberto Angela ospite di Fabio Fazio nella puntata in onda domenica dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+ | Guarda il video dell'intervista e del ... (informazione.it)

Alberto Angela ‘tradisce’ la Rai! Fabio Fazio lo ha convinto a sorpresa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Alberto Angela lascia la Rai per una sera: anticipazioni sulla nuova stagione di Ulisse - Alberto Angela, noto divulgatore culturale, ha partecipato a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio il 6 aprile 2025 per promuovere la nuova stagione di "Ulisse", in partenza il giorno successivo su Rai 1. (ecodelcinema.com)