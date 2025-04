Rari Nantes Florentia in vasca per archiviare il discorso salvezza

Rari Nantes nel campionato di serie A1. La penultima tappa della regular season maschile della Florentia di Minetti, fa tappa a Catania per il match point salvezza. I fiorentino vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza evitando i playout, per gli etnei c’è ancora in ballo la possibilità di retrocessione diretta con l’Onda Forte. L’ultima in classifica, infatti, retrocede direttamente, ai playout vanno le formazioni dal decimo al tredicesimo posto. Un intreccio importante da dentro o fuori, addirittura decisivo per la matematica salvezza diretta per il sette gigliato, con uno sguardo ai risultati delle dirette rivali Telimar e Iren Quinto impegnate rispettivamente con Posillipo e Roma Vis Nova, rispettivamente sesta e settima con la matematica qualificazione in tasca alla zona play off Europa. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Crocevia importante in piscina per lanel campionato di serie A1. La penultima tappa della regular season maschile delladi Minetti, fa tappa a Catania per il match point. I fiorentino vogliono chiudere definitivamente ilevitando i playout, per gli etnei c’è ancora in ballo la possibilità di retrocessione diretta con l’Onda Forte. L’ultima in classifica, infatti, retrocede direttamente, ai playout vanno le formazioni dal decimo al tredicesimo posto. Un intreccio importante da dentro o fuori, addirittura decisivo per la matematicadiretta per il sette gigliato, con uno sguardo ai risultati delle dirette rivali Telimar e Iren Quinto impegnate rispettivamente con Posillipo e Roma Vis Nova, rispettivamente sesta e settima con la matematica qualificazione in tasca alla zona play off Europa.

