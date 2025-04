Cinemaserietv.it - Bandiera: il significato della canzone che per Chiara Ferragni è un inno: “Voglio essere libera”

Leggi su Cinemaserietv.it

giovane cantautrice palermitana Giulia Mei, citata più volte dacome un vero e proprio, non parla esclusivamente di femminicidi, ma si presenta piuttosto come la celebrazione sfrenata di un’emancipazione femminile totale, vera e autentica, lontana dalle apparenze e dal conformismo: l’io narrante professa un desiderio di libertà totale nei comportamenti, senza tema di dover affrontare il giudizio altrui.Appare in quest’ottica evidente ildel titolo, laddove la, vessillo di ribellione, non è fatto di panno, bensì di pelle e carne, simbolopropria identità, dell’ciò che si è, fisiologicamente ma anche spiritualmente.Giulia MeiNessuna sfera del vivere è esente da questa spietata messa alla berlina, a partire dall’ambito religioso, passando a quello affettivo, per arrivare alla discussionepropria percezione corporea, che non aderisce ad alcun dettame o convenzione sociale.