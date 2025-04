Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco L’ipotesi | travolto da una barca

anni: il cadavere è stato trovato nella serata di ieri con ferite sul corpo. Disposta l'autopsia: si ipotizza che il sub possa essere stato investito da un'imbarcazione. Leggi su Fanpage.it La vittima è Cristoforo Lucia, 54: il cadavere è statonella serata di ieri con ferite sul corpo. Disposta l'autopsia: si ipotizza che il sub possa essere stato investito da un'imzione.

Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco. L'ipotesi: travolto da una barca. Ercolano, il sub Cristofaro Lucia trovato morto in mare: aveva delle ferite al cranio. Tragedia ad Ercolano, il sub Cristofaro Lucia trovato morto in mare: ferite sospette sul cranio. Tragedia tra Ercolano e Torre del Greco, sub trovato morto in mare. Marco il sub morto durante un'immersione nel giorno del suo compleanno. Sub muore durante l'immersione nel relitto della petroliera Haven: la maledizione della nave, già 7 vittime. Ne parlano su altre fonti

Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco. L’ipotesi: travolto da una barca - La vittima è Cristoforo Lucia, 54 anni: il cadavere è stato trovato nella serata di ieri con ferite sul corpo. Disposta l’autopsia: si ipotizza che il sub possa essere stato investito da ... (fanpage.it)

Ercolano, il sub Cristofaro Lucia trovato morto in mare: aveva delle ferite al cranio - È stato ritrovato a notte fonda, nello specchio d'acqua tra Torre del Greco ed Ercolano, il corpo senza vita di Cristofaro Lucia, 54 anni. Sub esperto, il pomeriggio ... (msn.com)

Gli amici lo attendono a Tarvisio, ma lui non si presenta. Alpinista di 54 anni trovato senza vita nel canalone - TARVISIO - Un alpinista austriaco di 54 anni è morto in un incidente in montagna che si è verificato alla base del canalone nord, nei pressi della via ferrata che conduce alla via normale al ... (msn.com)