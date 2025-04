The Trials I Processi | confronto sulla giustizia sullo sfondo di un cambiamento climatico inarrestabile

Trials (I Processi)", spettacolo di Dawn King, diretto da Veronica Cruciani (una produzione Accademia dei Filodrammatici per gentile concessione di Berliner Associates), messo in scena al Teatro Sociale giovedì 3 e venerdì 4 aprile, ultimo spettacolo della stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.Nel testo dell'inglese Dawn King (andato in scena nell'estate del 2022 a Londra, tradotto da Monica Capuani), emerge l'urgente atto politico di un vero e proprio tribunale teatrale che, nel suo essere scomodo, convoca ognuno al banco degli imputati. Bergamo. Il teatro diventa aula di tribunale, i giovani attori dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dodici ragazzi chiamati a processare tre adulti, imputati di crimini contro il pianeta e la sostenibilità. Quindici minuti ciascuno, per decidere vita o morte del singolo che non ha badato alla sopravvivenza della collettività.

