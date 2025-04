Bayern verso l'Inter Muller dice addio ai tifosi | "Avrei proseguito ma il club ha preso la decisione"

Muller, bandiera e leggenda dal Bayern Monaco, si appresta a lasciare il club bavarese, prossimo avversario dell`Inter nei quarti di. Leggi su Calciomercato.com Thomas, bandiera e leggenda dalMonaco, si appresta a lasciare ilbavarese, prossimo avversario dell`nei quarti di.

Bayern decimato verso la sfida con l'Inter: da Neuer a Musiala, tutti gli assenti. Bayern verso l'Inter, Muller dice addio ai tifosi: "Avrei proseguito, ma il club ha preso la decisione". Champions League, il Bayern perde altri pezzi verso l'Inter: Coman non si allena, Goretzka a parte. Bayern Monaco verso la sfida contro l'Inter in Champions League con tanti problemi: gli infortuni, l'addio a Muller. Muller verso l’addio al Bayern? Eberl: “A volte si deve capire quando è finita”. Champions, emergenza Bayern verso l’Inter: un altro ko per Kompany. Ne parlano su altre fonti

Bayern verso l'Inter, Muller dice addio ai tifosi: "Avrei proseguito, ma il club ha preso la decisione" - Thomas Muller, bandiera e leggenda dal Bayern Monaco, si appresta a lasciare il club bavarese, prossimo avversario dell`Inter nei quarti ... (msn.com)

Il Bayern perde altri pezzi verso l'Inter: Coman non si allena, Goretzka a parte - Se l'Inter deve fare i conti con numerosi acciacchi e altrettanti impegni, al Bayern Monaco - prossimo avversario ai quarti di Champions League - non va meglio. Dopo i forfait in difesa di Upamecano, ... (msn.com)

Bayern Monaco in emergenza verso i quarti: ecco il probabile undici anti-Inter - Bayern Monaco con diversi infortunati verso l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter: la probabile formazione ... (fcinter1908.it)