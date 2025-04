It.insideover.com - Andreotti: 1989, quando il mondo è impazzito

Ci voleva Sabina Ciuffini, la “valletta parlante” di Mike Bongiorno ai tempi di Rischiatutto, per aprire una finestra sul passato che spiega il presente. Non ha solo lavorato per la Tv, ha raccontato al programma “La volta buona“, avendo realizzato anche una serie di interviste a grandi personaggi per Sorrisi e canzoni Tv, tra questi il presidente del Consiglio Giulio.La profezia diRicorda, di quell’intervista,a un certo punto la prese da parte e le spiegò il “futuro”. Le chiese, tra l’altro, se stesse festeggiando per la caduta del Muro di Berlino e, alla risposta positiva, replicò che “purtroppo con la caduta del Muro di Berlino succederanno delle cose gravi, perché in questo momento stiamo tenendo le cose in equilibrio e con la caduta del Muro di Berlino si riuniranno le due Germanie, si farà l’Europa Unita.