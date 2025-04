Milano furti di pneumatici in zona Niguarda | fermati due trentenni

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini italiani di 30 e 36 anni, originari della provincia di Foggia, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del furto di diversi treni di pneumatici in zona Niguarda-Segnano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, a seguito di una fulminea attività di indagine, sono riusciti a risalire ai responsabili di svariati furti di pneumatici commessi tra il 27 e il 30 marzo. Le indagini, iniziate lunedì 31 marzo a seguito di 7 denunce da parte di cittadini residenti in zona, hanno permesso di accertare che tutti gli eventi registrati, sono avvenuti in una ristretta zona. La ricerca ha portato al rinvenimento di 11 treni di gomme dotati di cerchi in lega, perfettamente corrispondenti alle marche delle vetture oggetto di furto.

