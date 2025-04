Thesocialpost.it - Kansas, parroco ucciso nella sua canonica: fermato un anziano, ignote le motivazioni

Seneca – Uncattolico è statoa colpi di pistolasuaa Seneca, cittadina del nord-est del(Stati Uniti). La vittima è don Arul Carasala, guida della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, colpito da tre proiettili esplosi da un uomoe sconosciuto alla comunità parrocchiale. Il sacerdote è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Le forze dell’ordine hanno posto l’aggressore in stato di fermo, mentre restano ancora sconosciuti i motivi del gesto.Una vita tra l’India e il Midwest americanoDon Carasala era originario dell’India, dove era stato ordinato sacerdote nel 1994. Dal 2004 prestava servizio pastorale negli Stati Uniti, diventando cittadino americano nel 2011, lo stesso anno in cui fu nominatoa Seneca, una cittadina di poche migliaia di abitanti.