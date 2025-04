Donnapop.it - «Il Grande Fratello? Oggi non lo rifarei!» Ex concorrente del reality si è pentita, ecco di chi si tratta

“Ilnon lo!” Chi pronuncia queste parole che profumano di pentimento?chi è l’ex gieffina!Leggi anche: Melita Toniolo, com’è? Età, compagno, figlio, dove vive,, InstagramDeve il suo debutto nel mondo dello spettacolo al7, grazie al quale ha conosciuto ampia popolarità. Uscita dalla casa più spiata d’Italia, si è fatta strada nei provocanti panni di Diavolita, imponendosi nel piccolo schermo e sui social per la sua forte sensualità.ha messo da parte quel personaggio sexy e confessa di sognare un futuro professionale ben diverso e vorrebbe farsi riconoscere come showgirl e conduttrice di talento, forsedi quei ruoli che ha infiammato i sogni dei suoi seguaci. Di chi stiamo parlando? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)«Ilnon lo!»“Adesso nonil”.