Ilfattoquotidiano.it - Montanari a La7: “Avremo un’Europa ignorante armata fino ai denti. La pace è il più sano dei realismi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Alla manifestazione contro il riarmo hanno aderito le Acli, l’Arci, l’Anpi, ci sarà Padre Alex Zanotelli, la Marcia per laPerugia – Assisi, ci sarà la figlia di Altiero Spinelli, Barbara. Mi sembra difficile provare a delegittimare questa piazza nel modo in cui si è provato a fare”. Così a Otto e mezzo (La7) Tomaso, rettore dell’Università per stranieri di Siena, risponde alla conduttrice Lilli Gruber che riporta i pareri dei detrattori della manifestazione indetta per oggi dal M5s contro le armi.“Quale Europa può esistere fondandosi sulle armi e sulla guerra? – continua– Quale Europa può esistere, se non si chiede con forza la fine della guerra di sterminio di Israele a Gaza, che è piantata nel Mediterraneo, nello stesso mare in cui ci bagniamo noi? È una piazza che chiede una rivolta, una ribellione al pensiero unico della guerra e che ha come stella polare la Costituzione, il ripudio della guerra, in una stagione in cui si pensò che si garantisce lapreparando la, cioè con la diplomazia, con i rapporti, e che le armi invece portano solo alla guerra”.