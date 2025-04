Serieanews.com - Milan, dubbio Leao: l’annuncio che terrorizza i tifosi

Leggi su Serieanews.com

Per idelarrivano grossi dubbi su Rafaeldopodi queste ore: l’attaccante portoghese dei rossoneri è in bilicoche(LaPresse) – SerieANews.comRafaelfa sempre discutere di sé, che le sue prestazioni siano positive o negative, è uno di quei nomi che finisce sempre sulla bocca die addetti ai lavori. La verità tra chi sostiene che sia un fenomeno e che invece uno svogliato, sta sicuramente nel mezzo. Il portoghese non è un fuoriclasse assoluto, ma non è neanche un giocatore che “ciondola” a ogni partita.La verità è cheha bisogno di stimoli, di accendersi, che non è continuo e che in questa stagione è stato travolto dai problemi del. Ha costruito un pessimo rapporto con Fonseca e non è riuscito a riprendersi del tutto con Conceicao.