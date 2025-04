Anteprima24.it - Gelosia ossessiva e minacce di morte, arrestato 44enne

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un quarantenne di Benevento gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.L’arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile a seguito della dettagliata denuncia sporta dalla donna presso gli Uffici della Questura. La stessa, infatti, ha narrato agli operatori di aver subito, sin dall’inizio della relazione e con frequenza, vessazioni psicologiche e violenze fisiche da parte del compagno.La donna, inoltre, ha descritto un atteggiamento dida parte del compagno, che è spesso sfociato in ingiurie egravi, anche di. In particolare, è stata proprio una minaccia dicircostanziata ricevuta dalla donna mentre era in Questura a far scattare le ricerche dell’uomo al fine di trarlo in arresto ed evitare così che potesse dar seguito ai propri intenti.