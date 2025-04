Non scuoterlo in Aoup si informa sui rischi di questa pratica su neonati e bambini

Aoup aderiscono all'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso dal titolo “Non scuoterlo!” che, a Pisa, si svolgerà domani domenica 6 aprile con un punto informativo allestito nella sala d’attesa del Pronto soccorso pediatrico (ed. 31) dell’Ospedale di Cisanello, dalle 11 alle 13. Gli specialisti si metteranno a disposizione di genitori, nonni, insegnanti, educatori e chiunque sia a contatto con neonati e bambini piccoli per spiegare i pericoli di questa grave forma di trauma cerebrale che può verificarsi in seguito alla pratica di scuotimento violento. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema della prevenzione, mostrando le corrette modalità per proteggere i bambini da questo rischio, partendo dalla convinzione che spesso non si conoscono le possibili gravi conseguenze dello scuotimento nel bambino, anche se effettuato per pochi secondi. Lanazione.it - "Non scuoterlo", in Aoup si informa sui rischi di questa pratica su neonati e bambini Leggi su Lanazione.it Pisa, 5 aprile 2025 - L’Unità operativa di Pediatria insieme al Dipartimento materno infantile dell’aderiscono all'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso dal titolo “Non!” che, a Pisa, si svolgerà domani domenica 6 aprile con un puntotivo allestito nella sala d’attesa del Pronto soccorso pediatrico (ed. 31) dell’Ospedale di Cisanello, dalle 11 alle 13. Gli specialisti si metteranno a disposizione di genitori, nonni, insegnanti, educatori e chiunque sia a contatto conpiccoli per spiegare i pericoli digrave forma di trauma cerebrale che può verificarsi in seguito alladi scuotimento violento. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema della prevenzione, mostrando le corrette modalità per proteggere ida questoo, partendo dalla convinzione che spesso non si conoscono le possibili gravi conseguenze dello scuotimento nel bambino, anche se effettuato per pochi secondi.

'Non scuoterlo!': al pronto soccorso pediatrico di Cisanello l'incontro sui rischi della pratica sui neonati. Donazioni con Magic Joe e Gioco del ponte. "Non scuoterlo", all'Aoup spazio alla prevenzione. ?Cinquecento in visita ai piccoli pazienti. 'Non scuoterlo!': al pronto soccorso pediatrico di Cisanello l'incontro sui rischi della pratica sui neonati. ' Non scuoterlo!' | al Pronto soccorso pediatrico di Cisanello l' incontro sui rischi della pratica sui neonati. Ne parlano su altre fonti

'Non scuoterlo!': al Pronto soccorso pediatrico di Cisanello l'incontro sui rischi della pratica sui neonati - Gli specialisti si metteranno a disposizione di genitori, nonni, insegnanti, educatori e chiunque sia a contatto con neonati e bambini piccoli per spiegare i pericoli di questa grave forma di trauma ... (pisatoday.it)

Nuovo direttore dell’Aoup: "Si pensi al bene comune" - Lettera-appello di una ventina tra medici ospedalieri e universitari in ruoli apicali: "Serve una figura di carisma, lontana dai giochi politici e di poltrone". (msn.com)

Dal 5 al 7 aprile la campagna 'Non scuoterlo' in 70 piazze - Scuotere violentemente un neonato per cercare di calmare il suo pianto può causare una forma di trauma cerebrale che in 1 caso su 4 porta al coma o alla morte: è la Sindrome del Bambino Scosso (Shaken ... (ansa.it)