Se vai a Trastevere presta attenzione a Via della Cisterna | qui troverai una fontana davvero particolare

Trastevere si trova in Via della Cisterna la fontana della botte, antica fontana dei primi del Novecento.Un piccolo gioiello per le vie di TrastevereRoma si conferma essere un luogo misterioso, che nasconde alcuni dei suoi tesori più profondi anche a chi pensa di conoscere la città perfettamente. Infatti, passeggiando per le vie di Trastevere, ci si può facilmente imbattere nella fontana della botte, più precisamente all’angolo tra Via della Cisterna e Via San Francesco a Ripa.LEGGI ANCHE: – A Trastevere troverai una fontana davvero particolare, quando ci passi davanti osservala attentamenteSi tratta di un’antica fontana risalente ai primi anni del Novecento, ancora capace di evocare le sensazioni e le atmosfere dei vicoli della Roma di un tempo. La realizzò Pietro Lombardi nel 1927 e rappresenta solamente un tassello del progetto delle fontane rionali di Roma. Leggi su Funweek.it Passeggiando persi trova in Vialabotte, anticadei primi del Novecento.Un piccolo gioiello per le vie diRoma si conferma essere un luogo misterioso, che nasconde alcuni dei suoi tesori più profondi anche a chi pensa di conoscere la città perfettamente. Infatti, passeggiando per le vie di, ci si può facilmente imbattere nellabotte, più precisamente all’angolo tra Viae Via San Francesco a Ripa.LEGGI ANCHE: – Auna, quando ci passi davanti osservala attentamenteSi tratta di un’anticarisalente ai primi anni del Novecento, ancora capace di evocare le sensazioni e le atmosfere dei vicoliRoma di un tempo. La realizzò Pietro Lombardi nel 1927 e rappresenta solamente un tassello del progetto delle fontane rionali di Roma.

Se vai a Trastevere presta attenzione a Via della Cisterna: qui troverai una fontana davvero particolare - Passeggiando per Trastevere si trova in Via della Cisterna la fontana della botte, antica fontana dei primi del Novecento. (msn.com)

Trastevere, sai perché è tra i quartieri con più scritte sui muri? - I vicoli di Trastevere si colorano di scritte sui muri: ecco perché molte persone scelgono questo quartiere di Roma ... (msn.com)