Non esludo di provare attrazione per altri uomini Il sesso? Quello puro è fisioterapia io lo liberalizzerei | parla Rocco Papaleo

Rocco Papaleo, reduce dal successo del film Follemente di Paolo Genovese, nel quale è uno dei protagonisti. Come noto, nella trasmissione si parla di tutto, senza filti: “Credo che il sesso sia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male. In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, Quello più puro, Quello più romantico, ad altro. Ilfattoquotidiano.it - “Non esludo di provare attrazione per altri uomini. Il sesso? Quello puro è fisioterapia, io lo liberalizzerei”: parla Rocco Papaleo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Torna Ciao Maschio, come sempre in onda dopo la mezzanotte su RaiUno e a volte in deciso ‘ritardo’, cosa che la conduttrice Nunzia De Girolamo ha fatto notare (“Il momento tanto atteso soprattutto da chi ci guarda a casa e che ringraziamo perché resiste in questi orari assurdi”, aveva detto lo scorso novembre).Sabato 5 aprile, ospite è, reduce dal successo del film Follemente di Paolo Genovese, nel quale è uno dei protagonisti. Come noto, nella trasmissione sidi tutto, senza filti: “Credo che ilsia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male. In fondo ilè una. Io lo dividerei, lo. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento,piùpiù romantico, ad altro.

