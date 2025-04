Il virologo Giorgetti | No ai contro dazi sangue freddo e niente panico Le imprese resisteranno E' come il Covid

Giorgetti, il virologo G. : prudenza, resilienza, sangue freddo, niente panico. Cade il mondo? E lui: “Serve un approccio pragmatico”. Trump mette i dazi? “Serve un approccio razionale”. Le aziende chiedono e “mo che si fa?”, e Giorgetti: “Le imprese reggano come hanno fatto con il Covid”. Sono le sue massime da Cernobbio, dove era ospite, ma il virologo G. si sta dirigendo a Firenze, per il Congresso della Lega, dove lo attendono i suoi cari amici, gli economisti della Lega di Chicago, il Gusmeroli, l’Amartya Sen di Salvini, la coppia B&B, Borghi e Bagnai, che sono per il ritorno alla moneta nazionale, e per concludere, dato che la Lega è un partito completo, il sottosegretario Federico Freni, il cui cognome vale quanto un programma di rigore. Ilfoglio.it - Il "virologo" Giorgetti: "No ai contro dazi, sangue freddo e niente panico. Le imprese resisteranno. E' come il Covid" Leggi su Ilfoglio.it Firenze. Questo è il dizionario di Giancarlo, ilG. : prudenza, resilienza,. Cade il mondo? E lui: “Serve un approccio pragmatico”. Trump mette i? “Serve un approccio razionale”. Le aziende chiedono e “mo che si fa?”, e: “Leregganohanno fatto con il”. Sono le sue massime da Cernobbio, dove era ospite, ma ilG. si sta dirigendo a Firenze, per il Congresso della Lega, dove lo attendono i suoi cari amici, gli economisti della Lega di Chicago, il Gusmeroli, l’Amartya Sen di Salvini, la coppia B&B, Borghi e Bagnai, che sono per il ritorno alla moneta nazionale, e per concludere, dato che la Lega è un partito completo, il sottosegretario Federico Freni, il cui cognome vale quanto un programma di rigore.

