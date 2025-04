Zibido San Giacomo capriolo intrappolato in un canale | salvato e rimesso in libertà

capriolo adulto femmina è rimasto intrappolato in un canale adiacente al Naviglio Grande, nel comune di Zibido San Giacomo, nell’hinterland di Milano. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 8,30 quando l'animale selvatico è stato avvistato da un passante che ha subito lanciato l'allarme. L’intervento Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso fluviale di Milano che, spiegano, "con molta pazienza e dopo alcune complesse manovre" hanno convinto l'ungulato a farsi soccorrere. Riportato fuori dalle acque, i vigili del fuoco hanno valutato le sue condizioni e, "constatato che stava bene", lo hanno liberato. Un lupo di notte a spasso per Rozzano: avvistamento sorprendente nella periferia milanese I precedenti Non è certo la prima volta che un capriolo finisce nella acque dei navigli o dei canali affluenti, dopo essersi avvicinato ai centri abitati in cerca di cibo. Ilgiorno.it - Zibido San Giacomo, capriolo intrappolato in un canale: salvato e rimesso in libertà Leggi su Ilgiorno.it Un esemplare diadulto femmina è rimastoin unadiacente al Naviglio Grande, nel comune diSan, nell’hinterland di Milano. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 8,30 quando l'animale selvatico è stato avvistato da un passante che ha subito lanciato l'allarme. L’intervento Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso fluviale di Milano che, spiegano, "con molta pazienza e dopo alcune complesse manovre" hanno convinto l'ungulato a farsi soccorrere. Riportato fuori dalle acque, i vigili del fuoco hanno valutato le sue condizioni e, "constatato che stava bene", lo hanno liberato. Un lupo di notte a spasso per Rozzano: avvistamento sorprendente nella periferia milanese I precedenti Non è certo la prima volta che unfinisce nella acque dei navigli o dei canali affluenti, dopo essersi avvicinato ai centri abitati in cerca di cibo.

