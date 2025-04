Tajani gli imprenditori non scappino dall' Italia per i dazi

dall'Italia sarebbe un atto non non coerente con quello che dovrebbe fare un imprenditore Italiano". Lo dice il vicepremier di FI Antonio Tajani a margine del consiglio nazionale del partito a chi gli chiede delle tante imprese che iniziano a parlare di delocalizzazione come risposta ai dazi. Quotidiano.net - Tajani, gli imprenditori non scappino dall'Italia per i dazi Leggi su Quotidiano.net "Io sono contrarissimo, io sono per l'internazionalizzazione. Scapparesarebbe un atto non non coerente con quello che dovrebbe fare un imprenditoreno". Lo dice il vicepremier di FI Antonioa margine del consiglio nazionale del partito a chi gli chiede delle tante imprese che iniziano a parlare di delocalizzazione come risposta ai

Tajani, gli imprenditori non scappino dall'Italia per i dazi. Tajani, gli imprenditori non scappino dall'Italia per i dazi. Entrano in vigore i dazi Usa del 10% sull’import. La Cina risponde con controdazi del 34%. Dazi Tajani | il primo obiettivo è ridurre al 10% quelli Usa. Dazi la provocazione di Giorgetti | Sospendere il Patto Ue per aiutare le imprese | Tajani | Gli imprenditori non scappino dall' Italia. Ne parlano su altre fonti

Tajani, gli imprenditori non scappino dall'Italia per i dazi - "Io sono contrarissimo, io sono per l'internazionalizzazione. Scappare dall'Italia sarebbe un atto non non coerente con quello che dovrebbe fare un imprenditore italiano". (ANSA) ... (ansa.it)

Dazi, la provocazione di Giorgetti: "Sospendere il Patto Ue per aiutare le imprese" | Tajani: "Gli imprenditori non scappino dall'Italia" - Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano d ... (msn.com)

Dazi Trump, Tajani: “Trattare con Usa è competenza esclusiva dell’Ue” - Antonio Tajani interviene sui dazi imposti dal presidente americano Donald Trump e chiarisce che la trattativa commerciale con gli Stati Uniti spetta a ... (msn.com)