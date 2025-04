Palermo accoltella il padre per difendere la madre durante un litigio | 20enne accusato di tentato omicidio

madre accoltellando il padre durante una lite tra i suoi genitori. Un 20enne di Carini, in provincia di Palermo, è adesso accusato di tentato omicidio, mentre i Carabinieri continuano a indagare per cercare di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della famiglia siciliana. Secondo le prime ricostruzioni, nel bel mezzo dello scontro tra moglie e marito il figlio ha impugnato il coltello colpendo due volte il padre, 44enne, alle scapole, provocandogli danni ai polmoni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale civico del capoluogo siciliano e sottoposto a intervento chirurgico, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno già interrogato sia il giovane, anche lui ricoverato perché in stato di agitazione, sia la madre.L'articolo Palermo, accoltella il padre per difendere la madre durante un litigio: 20enne accusato di tentato omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Palermo, accoltella il padre per difendere la madre durante un litigio: 20enne accusato di tentato omicidio Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ha difeso lando iluna lite tra i suoi genitori. Undi Carini, in provincia di, è adessodi, mentre i Carabinieri continuano a indagare per cercare di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della famiglia siciliana. Secondo le prime ricostruzioni, nel bel mezzo dello scontro tra moglie e marito il figlio ha impugnato il coltello colpendo due volte il, 44enne, alle scapole, provocandogli danni ai polmoni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale civico del capoluogo siciliano e sottoposto a intervento chirurgico, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno già interrogato sia il giovane, anche lui ricoverato perché in stato di agitazione, sia la.L'articoloilperlaundiproviene da Il Fatto Quotidiano.

