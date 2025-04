Bergamonews.it - Boom di assunzioni nel commercio, in crescita i contratti part time

Nel 2024, l’occupazione dipendente in provincia di Bergamo continua a crescere, con un saldo positivo di circa 7mila posizioni (6.945) tra ingressi e uscite, un risultato leggermente superiore a quello del 2023. Si conferma un ciclo occupazionale espansivo per il quarto anno consecutivo, con un andamento più stabile in provincia rispetto al rallentamento in Lombardia.Sono sono alcuni dei dati elaborati dall’Osservatorio Mercato del lavoro della Provincia di Bergamo relativo al 2024. Le(127.948) sono diminuite lievemente (-0,7%) rispetto al 2023, ma meno delle cessazioni (121.003, in calo dell’1%). A livello regionale la riduzione delle(-4,1%) è stata molto più marcata rispetto a quella delle cessazioni (-2%).Il calo delleriguarda tutti i tipi di contratto, eccetto le missioni in somministrazione nelle sedi di lavoro in provincia, che registrano un aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente.