Bucciantini va controcorrente | Inter un vantaggio dalle Coppe!

IL RAGIONAMENTO – Marco Bucciantini si è espresso a Radio Sportiva sul tema delle competizioni in cui l'Inter è ancora in corsa, oltre ovviamente alla Serie A. Il giornalista ha espresso un pensiero diverso da quello della maggioranza: «Mi sa che sono in minoranza. Da un lato è chiaro che le Coppe portino via anche energie, dall'altro è vero che esse diano anche grandi sicurezze. Non è un caso che Juventus, Atalanta e Milan, uscite dalle Coppe, siano peggiorate. Perché si sono misurate con un fallimento, con un 'obiettivo crollato', subendone le conseguenze. La Fiorentina si è ritrovata vincendo in Conference League, battendo in scia Juventus e Atalanta».

