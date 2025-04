Meghan Markle presenta nel nuovo video i suoi due cagnolini

Meghan Markle ci propone uno sguardo più intimo – e deliziosamente tenero – sulla sua quotidianità californiana. In un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la Duchessa del Sussex ha mostrato due membri molto speciali della sua famiglia: i cagnolini Mia e Pula.Meghan Markle presenta i nuovi arrivatiTra ciotole in ceramica e barattoli di zucchero grezzo, la scena si svolge nella cucina soleggiata della tenuta di Montecito, dove Meghan Markle appare sorridente mentre prepara Chantilly Lili, un dessert ispirato alla figlia, la Principessa Lilibet. Il dolce, una rivisitazione del budino alla banana di sua nonna, è arricchito da strati di crema chantilly, fragole marinate e le immancabili cialde alla vaniglia. Dilei.it - Meghan Markle presenta nel nuovo video i suoi due cagnolini Leggi su Dilei.it Mentre i riflettori continuano a illuminare il sorprendente successo del marchio As Ever,ci propone uno sguardo più intimo – e deliziosamente tenero – sulla sua quotidianità californiana. In unpubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la Duchessa del Sussex ha mostrato due membri molto speciali della sua famiglia: iMia e Pula.i nuovi arrivatiTra ciotole in ceramica e barattoli di zucchero grezzo, la scena si svolge nella cucina soleggiata della tenuta di Montecito, doveappare sorridente mentre prepara Chantilly Lili, un dessert ispirato alla figlia, la Principessa Lilibet. Il dolce, una rivisitazione del budino alla banana di sua nonna, è arricchito da strati di crema chantilly, fragole marinate e le immancabili cialde alla vaniglia.

