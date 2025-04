Oasport.it - Sci alpino, Marta Rossetti vince lo slalom dei Campionati Italiani. Superba rimonta di Lara Della Mea

ha vinto lovalido per idi sci, imponendosi sulla pista Piavac dell’Alpe Lusia. La bresciana ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, imponendosi con il tempo complessivo di 1:39.86. La portacolori delle Fiamme Oro si trovava al comando già al termineprima manche e nella seconda ha controllato brillantemente la situazione, lasciandosi alle spalle un’arrembanteMea.La 26enne gardesana ha preceduto di 25 centesimi la tesserata dell’Esercito, che è riuscita are addirittura sei posizioni. Il podio in Val di Fassa, dove Stefano Gross ha vinto la gara maschile congedandosi dal grande sci con una splendida affermazione, è stato completato dall’altra poliziotta Martina Peterlini (terza a 0.49), poi a seguire si sono piazzate Laura Steinmair (Esercito, quarta a 0.