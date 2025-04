Parma Inter è l’occasione giusta per mettere pressione a Conte | nerazzurri in campo 48 ore prima del Napoli

Parma Inter, i nerazzurri scenderanno in campo con due giorni d’anticipo rispetto al Napoli che chiuderà il turno di campionato lunedì sera a BolognaL’Inter giocherà a Parma e sarà la prima tra le due squadre di alta classifica a scendere in campo. Affronterà l’impegno con due giorni di vantaggio rispetto al Napoli, che chiuderà il turno di campionato lunedì sera a Bologna. Questo permetterà ai nerazzurri, se dovessero vincere, di esercitare ulteriore pressione sulla squadra di Conte. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi.LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT – «Obiettivo, dunque, sbancare il Tardini, possibilmente senza sprecare troppe energie, visto che già martedì ci sarà l’andata dei quarti di Champions con il Bayern, issarsi a +6 in classifica e poi mettersi in poltrona sperando che, oltre a Italiano, anche la pressione giochi qualche brutto scherzo alla banda di Conte. Internews24.com - Parma Inter, è l’occasione giusta per mettere pressione a Conte: nerazzurri in campo 48 ore prima del Napoli Leggi su Internews24.com di Lorenza Giustizieri, iscenderanno incon due giorni d’anticipo rispetto alche chiuderà il turno di campionato lunedì sera a BolognaL’giocherà ae sarà latra le due squadre di alta classifica a scendere in. Affronterà l’impegno con due giorni di vantaggio rispetto al, che chiuderà il turno di campionato lunedì sera a Bologna. Questo permetterà ai, se dovessero vincere, di esercitare ulterioresulla squadra di. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi.LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT – «Obiettivo, dunque, sbancare il Tardini, possibilmente senza sprecare troppe energie, visto che già martedì ci sarà l’andata dei quarti di Champions con il Bayern, issarsi a +6 in classifica e poi mettersi in poltrona sperando che, oltre a Italiano, anche lagiochi qualche brutto scherzo alla banda di

Dove vedere Parma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale. Le probabili scelte di Chivu e Inzaghi ... (msn.com)

Parma-Inter 1-2: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - L'Inter ha una prima occasione dopo 2', Sepe salva bene sul cross basso di Hakimi. L'inizio nerazzurro è un fuoco di paglia: meglio il Parma nella prima mezzora, al 15' Handanovic ha un ottimo ... (fantacalcio.it)

Pagina 0 | Dove vedere Parma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale. Le probabili scelte di Chivu e Inzaghi ... (corrieredellosport.it)