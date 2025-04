Napoli Anguissa è sicuro | il messaggio a Conte non lascia dubbi

messaggio importante in casa Napoli di Anguissa. Il Napoli di Antonio Conte lunedì sera giocherà una gara decisiva per la lotta scudetto. L'Inter, infatti, giocherà quest'oggi allo Stadio Tardini contro il Parma dell'ex nerazzurro Chivu. Gli azzurri, invece saranno di scena lunedì sera sempre sulla via Emilia, ma a Bologna.I partenopei, infatti, sono attesi dalla sfida del monday night contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Proprio per questa gara così decisiva per le sorti del Napoli, di fatto, Frank Anguissa ha voluto mandare un messaggio ad Antonio Conte.Napoli, Anguissa ha avvisato Antonio Conte: l'avvisoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano 'Il Corriere dello Sport', infatti, il camerunense ha tutta l'intenzione di dimostrare al suo tecnico che è tornato al top della condizione.

