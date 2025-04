Alcool a una minorenne bar chiuso dal Questore per venti giorni

Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi all’art. 100 TULPS, nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio cittadino, notificato in data 04.04.2025 e con decorrenza odierna, dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale per un periodo di venti giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli.La misura è stata adottata su proposta avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, a seguito di somministrazione di bevande Alcooliche a minori di anni 14, avvenuta in data 08. Anteprima24.it - Alcool a una minorenne, bar chiuso dal Questore per venti giorni Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIldella provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi all’art. 100 TULPS, nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio cittadino, notificato in data 04.04.2025 e con decorrenza odierna, dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale per un periodo di, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli.La misura è stata adottata su proposta avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, a seguito di somministrazione di bevandeiche a minori di anni 14, avvenuta in data 08.

Alcool a una minorenne, bar chiuso dal Questore per venti giorni. Superalcolici a minorenni (tra cui una 14enne): titolare di bar multato e denunciato. Avellino, intossicazione da alcool per una minore: multato il locale. Vende alcolici ai minorenni: bar chiuso per un mese. Era frequentato anche da pregiudicati. Tredicenne intossicata dall'alcol ad Avellino: indagano i carabinieri. Alcolici ai minorenni, nuovo caso a Cassino. Ne parlano su altre fonti

Somministra alcool a minorenni, chiuso per 15 giorni il bar Pecora Nera - PORDENONE - Il bar Pecora Nera in via XX Settembre è stato ... a seguito di numerosi episodi di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Negli ultimi mesi, la polizia di Stato ha ... (msn.com)

Terni, alcol a minorenni: bar nel cuore della movida chiuso per 15 giorni - TERNI - Alcol servito ai minorenni che frequentano la movida ternana. Nel bar la polizia ha accertato la vendita di alcolici a clienti under 18 ma anche a ragazzini che non hanno compiuto ... (msn.com)