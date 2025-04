Ilfoglio.it - Una festa chiamata Giro delle Fiandre

Collinette, sono solo collinette. A vederle da lontano sembrano dolci, innocue come le mucche rosse che ci pascolano sopra. Ti accorgi solo quando le ruote della bicicletta le incontrano che non è così. Le strache seguono il loro profilo si impennano, e quelle pietre che una vicina all’altra ne disegnano il percorso sembrano condurre verso il cielo. Soprattutto mentono, sono la più grande menzogna del ciclismo. La difficoltà di una salita, quando si è in sella a una bicicletta, è determinata da lunghezza e dislivello. Servono per calcolare la pendenza media. E quella percentuale serve per capire se una salita la puoi affrontare senza scoppiare. Non servono a niente i numeretti nelle. Ti dicono che sono salite da poche centinaia di metri, che la pendenza a volte non è neppure in doppia cifra.