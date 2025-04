Chi è Rita De Crescenzo la TikToker che sogna la politica e farà un podcast con Maria Rosaria Boccia

Rita De Crescenzo. TikToker napoletana dal seguito impressionante – oltre 1,8 milioni di follower – è diventata una figura centrale del dibattito su come il web possa trasformare radicalmente la notorietà personale, fino a sfociare in manifestazioni pubbliche, attivismo e, forse, politica. Negli ultimi mesi, De Crescenzo ha spostato il proprio personaggio oltre i confini del puro intrattenimento digitale, candidandosi informalmente a voce della "gente comune". Ha preso così tanto sul serio questo compito da essere, oggi, tra gli ospiti più attesi alla manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 Stelle. E porterà con sé tanti follower su pullman gratuiti. Rita De Crescenzo nasce a Napoli il 10 agosto del 1979 e per lungo tempo resta un personaggio circoscritto all'ambiente locale.

