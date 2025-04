Ilrestodelcarlino.it - Visita di Carlo e Camilla a Ravenna, chiuse alcune scuole del centro storico

, 5 aprile 2025 – Mancano pochi giorni a giovedì 10 aprile, grande giorno delladei sovrani del Regno Unito, reIII e regina, e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a, e la città si prepara ad accoglierli in grande stile. Questo comporta un’organizzazione particolarmente complessa, volta a garantire la massima sicurezza alla, che coinvolgerà diversi ambiti e luoghi della città tra cui lee alcuni musei. In particolare, per il 10 aprile si è reso necessario predisporre la chiusura delleGuido Novello, Mordani e San Vincenzo de Paoli. Resteranno chiusi anche Museo Dante e Casa Dante. Nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni più dettagliate anche relative alla viabilità. Dal Comune si anticipa comunque che i corrieri che effettuano normalmente consegne innon potranno accedervi per l’intera giornata.