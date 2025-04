Palermo 20enne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite

accoltellato il padre 44enne a Palermo nel tentativo di difendere la madre durante una lite. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Leggi su Fanpage.it Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo averto il44enne anel tentativo dilauna. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

