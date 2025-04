Lanazione.it - La pizza made in Toscana sarà bio, un progetto che unisce tradizione e sostenibilità

Firenze, 5 aprile 2025 – Inlaè Bio grazie all’innovativogricola sostenuto dalla Regione, tramite i fondi del Programma di sviluppo rurale (PSR), che ha “sfornato” unanon solo salutare per chi la mangia ma anche per l’ambiente, di alta qualità. Obiettivo digricola è quello di creare una filiera regionale biologica e biodinamica per unalocale, ecologica, digeribile e salutare, rispettosa della terra da cui nascono gli ingredienti, che collega agricoltori e ristorazione secondo la normativa “Farm to Fork”, valorizzando scarti alimentari e ingredienti certificati. Tutti gli ingredienti saranno infatti tracciati e certificati tramite blockchain, il che offre ai consumatori la sicurezza di prodotti di alta qualità e rispettosi dell'ambiente.