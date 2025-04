Volo di sei metri dalla scale non è in pericolo di vita

dalla rampa interna delle scale della sua casa a Lauro, in provincia di Avellino, dove abita, con un familiare. Nella caduta da un'altezza di sei metri il trentenne ha subito fratture agli arti inferiori, ma secondo i sanitari dell'ospedale di Nola, dove è stato ricoverato nella tarda serata di ieri, non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme era stato il suo congiunto. Sul posto, in via Cassese, sono giunti gli agenti del locale Commissariato e della Polizia municipale proprio mentre l'uomo cadeva nel vuoto.

