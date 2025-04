Metropolitanmagazine.it - La giudice che ha condannato Marine Le Pen è finita sotto scorta per gli insulti e le minacce che sta ricevendo

Bénédicte de Perthuis, lache haLe Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici europei, è. Da giorni, infatti, i sostenitori della leader di estrema destra l’hanno presa di mira, ricoprendola di gravi, anche di morte. Generalmente, almeno in Francia, questo tipo di attacchi sono piuttosto rari: nel Paese la magistratura viene trattata con rispetto ed è protetta da uno status di autorevolezza difficilmente intaccabile. La pubblicazione, da parte degli elettori del Rassemblement National, delle foto della togata e delle informazioni riguardo alla sua residenza, ha però scatenato una violenta ondata di odio nei suoi confronti.Il partito, da parte sua, non si sta sbilanciato sulla questione. In via ufficiale hai comportamenti aggressivi contro la«in ogni loro forma».