Thesocialpost.it - Strage a Kryvyi Rih, colpita la città natale di Zelensky: 18 morti in un parco giochi

Leggi su Thesocialpost.it

RIH – L’Ucraina si risveglia nel lutto dopo uno degli attacchi più sanguinosi delle ultime settimane. Diciotto, tra cui nove bambini, e almeno 61 feriti è il bilancio provvisorio del bombardamento missilistico russo che ha colpito ieri, 4 aprile 2025, una zona residenziale diRih,industriale nel centro del Paese e luogo di nascita del presidente Volodymyr.Il missile ha devastato un’area abitata nei pressi di unper bambini, lasciando una scia di distruzione e orrore. Le immagini diffuse dai soccorritori mostrano corpi senza vita, tra cui quello di un bambino steso davanti a un’altalena. In altri video non verificati, apparsi sui social, si vedono cadaveri per strada, auto in fiamme e colonne di fumo alzarsi in un cielo cupo.“Questo è il tipo di sofferenza che non augureresti al tuo peggior nemico“, ha scritto su Telegram Sergei Lysak, capo dell’amministrazione della regione di Dnipropetrovsk, confermando la presenza di 12 bambini tra i feriti.