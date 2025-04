Tg24.sky.it - Femminicidio Ilaria Sula, gip: “Per Mark Antony Samson rischio fuga”

Il gip di Roma che ieri ha convalidato il fermo di, reo confesso per l’omicidio di(la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma e ritrovata senza vita in un'area boschiva in fondo ad un dirupo all'interno di una valigia), ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e tutte le esigenze cautelari: il pericolo di, ildi reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.